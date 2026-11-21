Eğirdir Gölü Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü Resmî Gazete kararlarıyla değiştirildi; yeni düzenleme kapsamında nitelikli doğal koruma ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarına ilişkin kurallar netleşti.



Eğirdir Gölü’nün Koruma Statüsü Değişti: Yeni Dönemde Neler Yapılabilecek, Neler Yasak?

Resmî Gazete’de İki Ayrı Karar

Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında Kurallar Ne Olacak?

Mevcut Yapılar: Tescil öncesinde mevcut bulunan ve ilke kararı kapsamında yenisine izin verilemeyen, mevzuata uygun yapılar ekonomik ömrünü tamamlayana kadar kullanılabilecek.

Tescil öncesinde mevcut bulunan ve ilke kararı kapsamında yenisine izin verilemeyen, mevzuata uygun yapılar ekonomik ömrünü tamamlayana kadar kullanılabilecek. Madencilik ve Atık Yasağı: Madencilik faaliyeti yapılamayacak; çöp ve sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek.

Madencilik faaliyeti yapılamayacak; çöp ve sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek. Tarım ve Hayvancılık: Entegre tarım ve hayvancılık uygulamaları hariç, barınma amaçlı olmamak kaydıyla sınırlı tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilecek.

Entegre tarım ve hayvancılık uygulamaları hariç, barınma amaçlı olmamak kaydıyla sınırlı tarım ve hayvancılık faaliyetlerine izin verilebilecek. Kıyı ve Altyapı Düzenlemeleri: Koruma amaçlı imar planı yapılması şartıyla iskele, balıkçı barınağı ve bekçi kulübesi inşa edilebilecek. Zorunluluk halinde atık su arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması, enerji nakil hattı ve açık otopark yapılabilecek.

Koruma amaçlı imar planı yapılması şartıyla iskele, balıkçı barınağı ve bekçi kulübesi inşa edilebilecek. Zorunluluk halinde atık su arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesi, içme suyu temini, jeotermal suyun çıkartılması, enerji nakil hattı ve açık otopark yapılabilecek. Su Ürünleri, Mezarlık, Fidan ve Kamp: Göl çevresindeki sulama amaçlı baraj ve göletlerde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınarak su ürünleri faaliyetlerine izin verilebilecek. Ayrıca mezarlık alanları açılabilecek, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki fidanı üretilebilecek; belirli koşullara bağlı kalmak kaydıyla kamp alanları oluşturulabilecek.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında Neler Geçerli?

Ruhsatlı Yapılar: Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar varlığını sürdürecek.

Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar varlığını sürdürecek. Sanayi Tesisleri: Yeni sanayi tesislerine izin verilmeyecek ancak mevcut sanayi tesislerinin varlığı devam edecek.

Yeni sanayi tesislerine izin verilmeyecek ancak mevcut sanayi tesislerinin varlığı devam edecek. Madencilik: Mevzuata uygunluğunun sağlanması şartıyla bu alanlarda madencilik faaliyetleri yapılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıylanın koruma statüsünde değişikliğe gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla göl çevresindeki bazı bölgeler, bazı bölgeler iseolarak tescillendi.11 Kasım tarihli Resmî Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yayımlanan ilanla Eğirdir Gölü’nün koruma statüsü değiştirildi.Bunun ardından 14 Kasım tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla da Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içinde bulunan bazı alanların "Eğirdir Gölü kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin 2021 tarihli kararın kaldırıldığı duyuruldu.Göl çevresindeilan edilen bölgeler için getirilen düzenlemeler şöyle sıralanıyor:Göl çevresindeilan edilen bölgelerde ise şu esaslar öne çıkıyor: