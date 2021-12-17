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Isparta Haber: Kitaplara dokunuyor, etkinliklerle eğleniyorlar

Isparta Haber: Kitaplara dokunuyor, etkinliklerle eğleniyorlar
ISPARTA
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Kitaplara dokunuyor, etkinliklerle eğleniyorlar
Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarına katılan çocuklar hem yazar ve kitaplarla buluşuyor hem de düzenlenen etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçiriyor. Kukla gösterisini izleyen çocuklar, yüzlerini boyatarak, ebru sanatının inceliklerini öğreniyor.
 
Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla düzenlenen 5. Kitap Fuarı bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştiriliyor. 19 Aralık’a kadar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde 76 stantta 276 yayınevi ve 110 yazarın yer alacağı fuar tüm hızıyla devam ediyor. Tüm yaş gruplarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda yazarlar, kitapseverle buluşuyor, söyleşi gerçekleştirip kitaplarını imzalıyor. Vatandaşlar da hem sevdikleri yazarları görme fırsatı buluyor hem de istedikleri kitaplara ulaşabiliyor.
5. Kitap Fuarında kitap dostu çocuklar da unutulmadı. Fuarda istedikleri bilgi kaynağı kitaplara dokunarak sahip olabilen çocuklar hazırlanan etkinlikler sayesinde de hoşça vakit geçiriyor. Fuarın etkinlik alanında çocuklara yönelik kukla gösterisi, ebru sanatı ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kukla gösterisini izleyen çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan da faydalı bilgiler öğreniyor. Çocuklara kukla gösterisi sırasında trafik kuralları anlatılıyor. Şarkılarla eğlenen minikler, yüzlerini de istedikleri gibi boyatarak, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Ayrıca çocuklar etkinlik alanında ebru sanatını da öğreniyor.
Fuarda kitap aldıklarını ve etkinlikler sayesinde hoşça vakit geçirdiklerini belirten çocuklar, “Kukla gösterisi izledik. Kukla gösterisinde trafik kuralları anlatıldı. Çok beğendik. Yarışmalara katıldık ve hediye çeki kazandık, ona da kitap alacağız.  Ayrıca fuarda gezdik, kitapları inceledik. Çok güzel kitaplar aldık, çok eğlendik. Fuar çok güzeldi. Yüzümüzü de boyattık, öğretmenlerimizle gezdik” dediler.
5. Kitap Fuarında etkinlikler hafta sonunda da devam edecek.
 
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