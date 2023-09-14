Cem ve Furkan! Isparta Spor Kulübü'ne Yeni Takviyeler

Isparta Spor Kulübü, gelecek sezon için önemli iki transfer hamlesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda başarılı bir performans sergileyen Cem Özdemir ve Kocaeli forması giyen genç yetenek Furkan Uludaş, kulüple yapılan anlaşmalar sonucunda Isparta Spor Kulübü'ne katıldı.Cem Özdemir ile yapılan anlaşma, futbol camiasında büyük bir heyecan yarattı. Geçmişteki başarılı performanslarıyla tanınan Cem Özdemir, Isparta Spor Kulübü için büyük bir güç olacak. Anlaşma, futbolseverler tarafından uzun süredir beklenen bir transfer olarak kabul edildi.Ayrıca, 2003 doğumlu genç yetenek Furkan Uludaş ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kocaeli forması giyen Furkan Uludaş'ın Isparta Spor Kulübü'ne katılması, kulübün genç yetenekleri keşfetme ve geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.Isparta Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi, Cem Özdemir ve Furkan Uludaş'a hoş geldiniz diyor ve yeni transferlerin kulübe ve futbol camiasına hayırlı olmasını diliyor.Yeni transferlerle birlikte Isparta Spor Kulübü, gelecek sezon için daha da güçlenerek büyük başarılara imza atmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, yeni sezonun heyecanını ve başarılarını merakla bekliyor.