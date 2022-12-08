Isparta Arçelik yetkili satıcısı Söyleyiciler 2 şubesi ile tüketicilere yılsonuna özel fırsatlar ve indirimler sunuyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik bayisi Söyleyiciler yılsonuna özel çeyiz paketlerinde, beyaz eşyalarda, elektrikli küçük ev aletlerinde yılsonu indrimlerinin olduğunu açıkladı.
Arçelik beyaz eşya, ankastre fırın veya televizyon ürünleri ile evinizde büyük değişim fırsatını sakın kaçırmayın!
31 Aralık 2022'ye kadar geçerli olacak.
İşte Söyleyiciler Ticaret adresleri ve iletişim telefon numaraları
Merkez Şube: Pirimehmet mahallesi Cumhuriyet cad. No:34/B ISPARTA
Telefon: 0246 232 46 63 - 0246 223 45 55
Şube: Matbaalar cad. No:9 ISPARTA
GSM: 0541 330 71 50 - 0531 525 47 66
E-Mail: soyleyicilerarcelik@hotmail.com