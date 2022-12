Fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlere düzenleme şart

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, küçük esnafın korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlere yönelik düzenlemenin artık çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Esnaf ve sanatkarın karşısında tehdit olan ve tüm kesimleri etkileyen fiyat istikrarsızlığının nedeni olduğu bugün apaçık ortada olan zincir marketler için düzenleme yapılması gerektiği konusunda siyasilerden sürekli talepte bulunduklarını belirten IESOB Başkanı Ahmet Tural “Ancak Mecliste bekleyen perakende düzenlemesi ne yazık ki çıkmadı. Her gün mantar gibi türeyen, artık kasaba ve köylere kadar giren istihdama hiçbir katkı sağlamadan, katma değeri alıp götüren zincir marketler elde ettikleri ekonomik güçle bugün devlete, hükümete, sivil toplum kuruluşlarına kafa tutar hale geldiler” dedi.



TİCARİ DÜZENLEME ŞART

70-80 meslek dalında her türlü ürünü satan bu marketlerin, su, deterjan, yağ gibi ürünlerde “fiyat birlikteliği” yapmasının fiyatların artışına neden olduğunu ileten Birlik Başkanı Tural açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Fiyat artışları maalesef vatandaşı, esnafı, tedarikçiyi, nihai tüketiciyi, küçük atölyeciyi ve herkesi direkt ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda ısrarla fiyatların düzenlenmesini sağlayıcı tedbiriler alsa da fiyat istikrarı maalesef sağlanamadı. On binlerce iş yeri olan ve belirli ürünleri kendi markası haline getiren, sanki içeriği aynı gibi uygun ürünlerin satışına da zarar veren uygulamalar artarak devam ediyor. Vatandaşın rahat rahat alışveriş yapabilmesi için her dükkana bir kolluk kuvveti konulamayacağına göre bu konuda ticari düzenleme şart. Vatandaşın kaliteliyi daha ucuza alabileceği bir sistemin gerçekleştirilmesi gerekiyor.



BÖYLE BİR KAR MARJI OLAMAZ

Zincir marketlerde cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi yüksek meblağlı ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin bile satışı var. Bunlar çoğunlukla piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünler. Bu ürünler arızalandığında tüketiciler muhatap bulamadığı gibi garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olmadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalıyor. Rafta, stantta, reklamlarda ve indirim broşürlerinde belirli ürünlerle müşteriyi cezbedecek şekilde kampanyalar yapıyorlar. Bir gün bakıyorsunuz ki 100 liralık ürün 30 TL’ye kadar düşmüş. Böyle bir kâr marjı olamaz. O semtte pazar yoksa sebze meyve fiyatlarında istedikleri gibi oynayabiliyorlar. Pazarda domates 10 liraysa düşük fiyatla domates satmalarının bir önemi yok. Çünkü mağazaya giren müşteriyi cezbedecek bir çok ürün satıyorlar.”



HER ÜRÜN BURALARDA SATILMASIN

Küçük esnafın korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlere yönelik düzenlemenin artık çıkarılması gerektiğini ifade eden Başkan Tural “Zincir marketler, hızlı tüketim malları dışındaki ürünlerle kendi özel markalı ürünleri satmamalı. Marketlerin indirim ve reklam bütçeleri sınırlandırılmalı. Devlete lisans bedeli ödemeli. Ekmek, sigara, et, alkollü içecek, mobilya, elektronik eşya, cep telefonu, beyaz eşya, hırdavat, ayakkabı, kıyafet, ev tekstili, deniz ürünleri pastane ürünleri, otomobil araç gereçleri buralarda satılmamalı. Ayrıca, haftada bir gün tatil yapmaları, diğer günler de sabah 10.00'da açılıp akşam 19.00'da kapanmalarını içeren bir düzenleme mutlaka hayata geçirilmelidir” dedi.