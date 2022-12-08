Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 3 ayda yapılanşok uygulamadaşahıs sorgulanmış ayrıca, değişik suçlardan aranma kaydı olanşahıs yakalanmış,çalıntı motosiklet,adet silah (Tabanca, Kurusıkı Tabanca, Av Tüfeği)adet kesici delici alet ele geçirilmiştir.Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerekşahıs hakkında “” suçundan adli işlem başlatılmıştır.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.