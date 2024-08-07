MEB'den Şok Değişiklik: Yaz Tatili Kısalıyor!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı için önemli bir değişikliği resmen açıkladı. Yaz tatili süresi, önümüzdeki yıldan itibaren kısalacak.

Tatil Süresi 20 Gün Kısalacak

Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yaz tatilinin süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını duyurdu. Bu değişiklik 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla geçerli olacak. Bu yıl için yaz tatili süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Ders Saatlerinde Değişiklik

Yaz tatili süresindeki kısaltmanın yanı sıra, ders saatlerinde de değişiklikler yapılacak. Öğretmenlerin yoğun şikayetleri doğrultusunda, ders saatlerinin kısaltılması planlanıyor. Bu düzenlemenin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanması öngörülüyor.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

1. Dönem Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024

11-15 Kasım 2024 Sömestr Tatili: 20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025

20 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 2. Dönem Ara Tatil: 31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025

31 Mart 2025 – 4 Nisan 2025 Yaz Tatili Başlangıcı: 9 Eylül 2024

9 Eylül 2024 Yaz Tatili Bitişi: 20 Haziran 2025

Yeni düzenlemelerle ilgili detayların önümüzdeki dönemde açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler, bu değişikliklere göre hazırlıklarını yapacaklar.