Isparta, Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı faaliyetleri kapsamında U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Müsabakalar, 6 Mart Spor Salonu ve SDÜ Atatürk Spor Salonu'nda 10 - 14 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şampiyonaya, 10 farklı ilden 16 takım ve 224 sporcu katılıyor. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü İsmail Toğar, ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm takımlara başarılar diledi. Şampiyonanın heyecanı Isparta'da devam ediyor.