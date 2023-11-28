"Isparta Belediyesi, Geleneksel Halı Dokumacılığı ve Kök Boya Geleneğiyle İstihdam Yaratıyor"

Isparta Belediyesi, BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), ISUBÜ (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi), İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Isparta’da Dokumacılık ve Kök Boya Geleneği İle Kadın ve Gençler İstihdama Katılıyor" projesi kapsamında Uluslararası Gelenek ve Yenilik Ekseninde Halı Sanatı Kongresi düzenledi.3 gün süren kongreye, Isparta Belediyesi'nin öncülüğünde çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Kongre kapsamında, geleneksel halı dokumacılığı ve kök boyama geleneğinin günümüz ticaret koşullarına nasıl adapte edilebileceği, kadın ve gençlerin istihdamına nasıl katkı sağlanabileceği üzerine bir dizi sunum ve atölye çalışması gerçekleştirildi.Projenin temel amacı, geleneksel el sanatlarını günümüz ticaretine uygun hale getirerek kırsal bölgelerdeki kadınları ve gençleri istihdam edilebilir kılmaktır. Aynı zamanda, turistlere bu geleneksel üretim süreçlerini göstermek için atölyeler oluşturarak kültürel bir turizm çekim merkezi oluşturmayı hedefliyor.BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, kongrenin açılış konuşmasında projenin önemini vurgulayarak, geleneksel halı dokumacılığı ve kök boyama geleneğini günümüzde ticari bir modelle buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Güler, proje ekibinin bu konuda önemli adımlar attığını ve yakın zamanda başarılı bir ticaret hacmi oluşturmayı planladıklarını ifade etti.Proje kapsamında hayata geçirilen kongre, gelecek günlerde açıklanacak olan bir sonuç bildirgesi ile tamamlanacak.