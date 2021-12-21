Her otomobil kapsamlı kontrolden geçirilmeli
Isparta Pilot Garage Şubesi yöneticileri Doğan Altun ile Kaan Altun "20-25 yaşındaki araçların 60-80 bin TL'ye satıldığı bugünlerde satın alma maliyetini göz önünde bulundurarak, her otomobilin kapsamlı bir kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Pilot Garage olarak özellikle 10 yaş ve üzeri otomobillerde müşteri taleplerinin günden güne arttığını söyleyebiliriz. Ülkemizde değişen-boya konusunda belirli bir hassasiyet var ama 10 yaş ve üzeri araçlarda düşürülmüş kilometreye, hava yastıklarına, şasiye özenle dikkat edilmesi gerekiyor"
"Bu araçların dış görünümü iyi olsa dahi yürüyen aksam, motor, mekanik ve şanzımanın, elektrik altyapısının, aksesuarların kapsamlı şekilde incelenmesi, eksiklerin tespit edilmesi araç satın alacakları gelecekte yapacakları 30-40 bin TL'ye varacak masraflardan kurtarır. Günümüzde araç bakım maliyetleri de arttığı için almayı düşündüğünüz araç 20 yaşında olsa dahi ekspertiz yaptırılmasını tavsiye ediyoruz. Tüketiciler sadece kozmetik görünüme aldanmasın, gözü açık olsun." Dedi.
PİLOT GARAGE ISPARTA ŞUBESİ BİLGİLENDİRDİ...
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