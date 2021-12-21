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Isparta Oto Yasin'de 1 yıl garantili tamir!

Isparta Oto Yasin'de 1 yıl garantili tamir!
ISPARTA
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Isparta Oto Yasin'in Direksiyon Servisi; Her marka ve model araç için hidrolik ve Elektrikli direksiyon sistemleri tedarik edebilir, takabilir ve onarabilir.

 Oto Yasin; Aracınızla ilgil direksiyon hizmetlerini şöyle anlatıyor. ''Depomuzda stokta bulunan 200'ün üzerinde hidrolik ve Elektrikli direksiyon rafı ile, modelinizi stoklarımızda bulunduracağımızdan emin olabilirsiniz, bu da onu en kısa sürede sizin için takmamızı sağlar. Hızlı Montaj Hizmetimiz, eğitimli teknisyenlerimiz ile sorununuzu hiç vakit kaybetmeden çözebileceğimiz anlamına gelir.

Elektrikli hidrolik direksiyon kremayerlerini ve kolonlarını, kırık dahili elektrikli bileşenleri ve parçaları, daha dayanıklı olan daha güçlü çekirdek parçalarını koyarak değiştirerek yenileyebiliyoruz.
Arızanın tam olarak nereden geldiğini görebilmemiz için son teknoloji bilgisayar test ekipmanlarımızda test ediyoruz.

Direksiyon sorunlarınız ve arızalarınız için rekabetçi bir fiyat teklifi almak için şimdi bizimle iletişime geçin! Mükemmel müşteri hizmetimizle gurur duyuyoruz ve müşteri memnuniyetini garanti ediyoruz, bu nedenle elimizden gelenin en iyisini yapacağız! Bu hizmeti sunma konusunda 35 yıllık deneyime sahibiz Isparta'da Oto Yasin Direksiyon Tamir-Bakım Servisleri, sorunlu kısmı düzeltme ve sizi güvenli, verimli bir şekilde tekrar yola çıkarma deneyimine sahiptir.
 
Oto Yasin Ekpertiz’de sunulan hizmet başlıkları genel olarak şu şekilde;
  • Şanzıman ve Difransiyel Tamiri ( 1 Yıl Garanti Verilmektedir )
  • Elektrikli ve Hidrolik Direksiyon Tamiri  ( 1 Yıl Garanti Verilmektedir )
  • Elektrikli ve Hidrolik Direksiyon Yedek Parça  ( 1 Yıl Garanti Verilmektedir )
  • Oto Ekspertiz Hizmeti 
  • 4X4 Araçlar için Ekspertiz Raporu
  • Aracın km'sinin oynanıp oyananmadığının tespiti ( ECU TESTİ )
  • TÜV Muayene Hazırlık
  • Tüm Araçlar için Servis Noktası

-İletişim:
Oto Yasin Ekspertiz
Gül Küçük Sanayi Sitesi
G Ada
4. Blok
No: 1 ( Hilton Garden Otel Karşısı)
 
-Telefon:
0 (246) 224 14 43
0 (533) 763 61 44
0 (544) 900 64 69
 
-Web:
www.otoyasinekspertiz.com
www.ispartaotoyasin.com
 
-Elektronik Posta:
info@otoyasinekspertiz.com
info@ispartaotoyasin.com
 
-Sosyal Medya
İnstagram:
https://www.instagram.com/oto.yasin
Youtube Kanalı: (Tanıtım videosunu izlemek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın)
https://www.youtube.com/watch?v=E41z-V2nyMM
 
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