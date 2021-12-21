Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" doğrultusunda, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan "Kuyucak Köyü'nde Bağcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Yalvaç İlçemizde, açık köklü aşılı asma fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.Dağıtım törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, İl Müdürümüz Eyup Adıgüzel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Bayraklı, İlçe Müdürü Erhan Güçlü, Kuyucak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yurtseven, İl ve İlçe Müdürlüğümüzdeki teknik personeller ve üreticiler katıldı.Türkiye'de bağ üretiminde 13. sırada bulunan ilimiz, yaklaşık 60 bin dekar alan ve 73 bin ton üretim ile 291 Milyon TL tarımsal üretim değerine sahip olup, bağcılıkta önemli bir noktadadır. Üretimin neredeyse yarısına sahip Yalvaç ilçemiz ise 26.300 dekar üretim alanı ile bağ yetiştiriciliğinde çok büyük bir potansiyele sahiptir. İlimiz bağ alanlarının % 40'ı Yalvaç İlçemizde bulunmaktadır.Bu projemiz ile verimden düşen ve ekonomik değerini kaybetmeye başlayan bağ alanlarının yenilenerek modern bağlara dönüşmesi hedeflenmiştir. Kuyucak köyündeki bağların modernize edilmesi ile kırsal alanda gelir yükseltme, piyasa ile rekabet edilebilme ve yeni üzüm çeşitlerini bölgeye tanıtma imkanı sağlanmış olacaktır.