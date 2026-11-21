Isparta Özkanlar Alt Geçidi’nde zincirleme kaza!

Isparta’da Özkanlar Alt Geçidi’nin çarşı istikameti girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında birden fazla araç birbirine çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bölgede trafik akışı aksadı.

Isparta’da şehir içi trafiğin yoğun olduğu noktalardan Özkanlar Alt Geçidi’nde zincirleme kaza meydana geldi. Çarşı istikameti girişinde yaşanan kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle birden fazla araç birbirine çarptı.

Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana gelirken, alt geçidin çarşı yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, trafik akışının yeniden sağlanması için çalışma yapıldı.

Kaza nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluşurken, sürücülerin güzergâhta dikkatli ilerlemeleri istendi.

Kazanın kesin nedeni ve olayın detaylarına ilişkin incelemenin sürmesi bekleniyor.



