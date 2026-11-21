Isparta’da tekstil esnafına sahte marka baskını!

Isparta’da ünlü markaların taklit ürünlerini sattıkları iddia edilen bazı tekstil işletmelerine polis ekiplerinin eşliğinde denetim gerçekleştirildi. İncelemelerde marka hakkı ihlali şüphesi bulunan ürünler mercek altına alınırken, bazı işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Isparta şehir merkezinde tekstil sektöründe faaliyet gösteren bazı işletmeler, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen denetimlerle gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, çeşitli markaların avukatlarının şikâyetleri üzerine harekete geçildi. Şehir merkezindeki bazı işyerlerinde, tanınmış markaların isim ve logolarını taşıyan ürünlerin taklit olduğu iddiasıyla inceleme yapıldı.

Polis ekiplerinin de eşlik ettiği denetimlerde, işyerlerinde satışa sunulan tekstil ürünleri kontrol edildi. Marka hakkı ihlali şüphesi bulunan ürünler üzerinde incelemelerde bulunuldu.

BAZI İŞLETMELER HAKKINDA YASAL İŞLEM

Marka sahiplerinin şikâyetleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen denetimlerin ardından bazı esnaflar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Denetimlerin kaç işyerini kapsadığı ve hangi markaların şikâyette bulunduğuna ilişkin ise henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Isparta'da tekstil ve hazır giyim sektöründe yankı uyandıran denetimler, şehir merkezindeki esnaf arasında da gündem oldu. Konuya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.