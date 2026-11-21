Isparta Çünür’de hafif ticari araç tarlaya uçtu!
Isparta’nın Çünür Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.
Isparta’da trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kaza, saat 14.20 sıralarında Çünür Mahallesi’nde bulunan Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki tarlaya uçtu.
ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.