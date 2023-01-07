Isparta Nitelikli Bir Eğitim Kurumuna Daha Kavuştu

Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesinin devamı niteliğinde olan Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi (ÖNGEP) için İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Isparta Valiliği himayesinde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi de Çünür mahallesinde hizmete alındı.Merkez, özel gereksinimli bireylerin toplum içinde bağımsız yaşamalarına yönelik temel yasam becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç̧-gereç̧ kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yeteneklerini geliştirmek, özel gereksinimli bireylerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek, iş ve meslek alanları ve hayata hazırlanmaları için katkı sağlamak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik kurslar düzenleyecek.Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi protokolü imza törenine Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, il müdürleri ve eğitimciler katıldı.Milletvekilleri Bilgiç ve Gökgöz yaptıkları konuşmada Türkiye’deki ilklerden biri olan Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi’nin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek merkezin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundular.Vali Baruş ise konuşmasında “Eğitim bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Geçmişe baktığımızda Türkiye, eğitim imkanları açısından son derece ileri imkanlara kavuşmuş ve dünya arenasında eğitime yaptığı yatırımlarla ön plana çıkmış bir ülkedir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği bu çaba önümüzdeki yıllarda inşallah semeresini layıkıyla verecektir. Okullarımızdaki fiziki mekanları iyi hale getirirken eğitimin niteliğinin artırılması yönünde de önemli bir proje yürütüyoruz. Valiliğimiz koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkı sunduğu, sivil toplum kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin katkı sunduğu, eğitimin niteliğinin geliştirilmesi projesi şu anda başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu proje kapsamında öğrencilerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması, sınavlarda başarı anlamında ön plana çıkması hem de geleceğin Türkiye’sine katkı sunacak nitelikli bireyler olarak yetişmesi açısından bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Isparta özel eğitimde gerçekten evlatlarına güzel hizmetler veriyor. Özel Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi Projesi daha önce başlattığımız Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi Projesinin uzantısı olan bir proje. Bu projede amaç, özel gereksinimli bireylerin, çocuklarımızın toplum içinde bağımsız yaşamalarına yönelik temel yaşam becerilerini edinmesini sağlamak, iş ve meslek alanları ve hayata hazırlanmaları için katkı sağlamak ve bu kapsamda yapılan örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda güzel bir işbirliği ortaya koyuyoruz. Valiliğimiz koordinesinde İl Özel İdaremizin de katkılarıyla Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi’nde ailelerimiz de daha rahat bir zaman geçirecekler. Merkezde çocukları eğitim alırken ailelerimiz de yukarıdaki asma katta istirahat etme veya isterlerse kurslara katılma imkanı sağlanacak. Anne, babalar ve çocuklarımız güzel bir ortamda vakit geçirecekler ve çocuklarımızın gelişimine çok ciddi katkı sağlanmış olacak” diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu arasında Özel Eğitimde Niteliği Geliştirme Projesi iş birliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi.Ardından katılımcılar özel eğitim merkezinin modern atölyelerini gezerek eğitimcilerden bilgi aldılar.