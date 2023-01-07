Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen öğrencileri Barış Manço şarkılarından oluşan bir konser verdi. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, ISUBÜ Rektörü Pof. Dr. Yılmaz Çatal, veliler ve öğrenciler katıldı.

24 yıl önce aramızdan ayrılan Anadolu Rock müziğinin öncülerinden 7’den 70’e tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurmuş Manço’nun en beğenilen eserlerini seslendiren BİLSEM korosu izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konser başlangıcında Manço’nun oğlu Doğukan Manço da video mesaj göndererek düzenlenen konser için ailesi adına teşekkür etti.