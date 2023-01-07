Başkan Tural, EYT düzenlemesi kapsamına alınmasını talep etti;

Prim gün farkının

kaldırılmasını istiyoruz

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, EYT düzenlemesi kapsamında Bağkur’lu ile SSK’lı arasındaki prim gün sayısı eşitsizliğinin giderilmesi gerektiğini belirterek, “Bu yöndeki talebimizi Hükümete, bölge milletvekillerimize ve çatı örgütümüz TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’e ilettik” diye konuştu.

2 milyon 250 bin kişinin emeklilik kapsamında olacağı EYT düzenlemesi Meclis gündemine gelecek. Ancak prim gün sayısında 9 bin şartı aranan esnaf ve sanatkar, prim gün sayısında eşitlik istiyor. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, norm birliğiyle aynı çatı altında birleştirilen SSK-Bağkur’lu sigortalılığında prim günü farkının devam ettiğine dikkat çekti.



EN FAZLA PRİMİ ÖDEYEN DE EN DÜŞÜK

MAAŞI ALAN DA YİNE ESNAFIMIZ

Başkan Tural komuyla ilgili açıklamasında “Yaş sınırı olmadan yeni düzenleme ile birlikte 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözüme kavuşması esnaf ve sanatkarlarımız tarafından da olumlu karşılanmıştır. Alınan bu kararın öncelikle ülkemize, milletimize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’e emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak Bağkur’lu esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar devam etmektedir. Toplumda en çok çalışan kesim olan esnaf ve sanatkarlarımız sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar işinin başında durup katma değer üreterek yanında çalıştırdığı işçilerle birlikte istihdama katkı sağlıyor. Ancak esnafın yanında çalışan işçiler 5000 veya 7200 prim gününde emekli olurken esnafımız 9 bin günü doldurmak zorunda. En fazla primi ödeyen esnafımız olmasına rağmen en düşük maaşı alan da yine esnafımızdır. Norm birliği ile sosyal güvenliğin tamamı aynı şemsiye altında toplanmasına rağmen, esnafımızın prim gün sayısı maalesef düşürülmemiş olup, Bağkur’lu adeta üvey evlat gibi görülmektedir” dedi.



ANAYASANIN EŞİTLİK

İLKESİYLE BAĞDAŞMIYOR

EYT düzenlemesiyle her ne kadar yaş şartı aranmasa da SSK’da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü şartı aranırken, Bağkur’da kadınlarda 20 tam yıl 7200 gün, erkek 25 tam yıl 9000 gün şartı aranmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Tural, “Yani esnaf ve sanatkarımız, SSK’lıya göre 11 yıl daha fazla prim ödemek zorundadır. Dolayısıyla EYT düzenlemesinde 8 Eylül 1999 öncesi girişliler için SSK’lılar hemen emekli olabilirken, 1999’da Bağkur’a girmiş olan esnafımız halen daha prim gün sayısını doldurmak, yani beklemek zorunda. Yine mevcut durumda sigortalılardan son 7 yılda en çok hangi statüde çalışmışsa oradan emekli olma şartı var. Dolayısıyla daha önce SSK’lı olup sonradan Bağ-Kurlu olan esnafımız, 5 bin prim günü dolmuş olup yaş beklerken, şimdi EYT’den yararlanmak için 9 bin prim gününü tamamlamak zorunda. Talebimiz Anayasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmayan ve güven sorununa yol açan bu eşitsizliğin giderilerek, esnaf ve sanatkarlarımızın prim gün sayısının SSK prim gün sayısına eşitlenmesidir. Esnafımız yıllarca yemeden içmeden aksatmadan Bağkur primini ödedi. Esnafın yanında çalışan bir kişi emekli oluyor ama esnaf olamıyor. Bu konuda esnafımız için de çalışma yapılmasını istiyoruz. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin, prim gün sayısındaki farkın kaldırılması böylece emeklilik aylıkları arasındaki dengesizliklerin giderilmesine ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağı yönünde söz vermişti. Bu nedenle TBMM gündemine gelecek EYT düzenlemesi kapsamında prim gün farkının kaldırılmasını talep ediyoruz. Öte yandan 2000 öncesinde vergi dairesine ya da esnaf odasına kayıt ol…