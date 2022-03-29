Isparta’nın Gururu Avrupa Üçüncüsü Millî Sporcumuz, ITSO Başkanı Tutar’ı Ziyaret Etti

Ispartalı Milli Boksör Nurullah Oyan ve Antrenör Yasin Çolakoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar’ı, makamında ziyaret etti. Ziyarette Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclis Başkanı Osman Şahlan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kabalak hazır bulundu.Şampiyona hakkında ITSO Başkanı Tutar’a bilgiler veren Antrenör Çolakoğlu, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb şehrinde 3-23 Mart tarihleri arasında düzenlen Avrupa Boks Şampiyonasını müsabakalarını üçüncü olarak tamamlayan Milli Sporcumuz bronz madalya alarak Avrupa’da Ülkemizi ve Isparta’mızı gururla temsil ederek adımızı duyurduğunu söyledi.ITSO Başkanı Tutar, Ispartalı Milli Boksör Sporcumuzun Avrupa Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalya alması göğsümüzü kabarttı. Başkan Tutar, “Elde ettiği başarısından dolayı başta Antrenör Yasin Çolakoğlu’nu ve Milli Boksör Sporcumuz Nurullah Oyan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum” dedi.