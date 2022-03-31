Isparta'da bilgisayar teknolojilerilerinin iki önemli ismi müşterilerine daha kaliteli, üst düzey teknik servis desteği ve daha geniş ürün yelpazesi sunmak için güçlerini birleştirdi. Bekir Usta ile Serkan Aslan artık 4K Bilgisayar'da birlikte görev yapacak.
4K, Isparta'da hemen hemen tüm bölgelerine profesyonel masaüstü ve dizüstü bilgisayar onarım , yükseltme ve destek hizmeti sunmaktadır.
Eğitimli ve deneyimli onarım uzmanlarından yüksek kalitede hizmet.
Bahçelievler mahallesi 108. Cd. No:22, 32200 Isparta Merkez
Telefon: 0535 254 17 51