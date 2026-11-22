Isparta’da belediyeye ait arsa kiraya çıkıyor!

Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi’nde bulunan 1000 metrekarelik taşınmazı 3 yıllığına kiralamak için ihale düzenleyecek. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ihalede aylık muhammen kira bedeli 31 bin 250 TL + KDV olarak belirlendi.

Isparta Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazların değerlendirilmesi kapsamında Çünür Mahallesi’ndeki bir arsayı kiralama kararı aldı. Belediye tarafından ihaleye çıkarılacak 1000 metrekarelik alan için başvuru yapacak vatandaşları ihale takvimi ve katılım şartları bekliyor.

İhale 1 Aralık’ta gerçekleştirilecek

Çünür Mahallesi’nde 245 Cadde, 5401 Sokak ve 5414 Sokak kesişiminde bulunan B No’lu 1000 metrekarelik taşınmazın kiralanması için ihale düzenlenecek.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi kapsamında açık artırma usulüyle yapılacak ihale, 1 Aralık 2026 tarihinde saat 14.30’da Isparta Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kiralamaya konu taşınmazın kullanım süresi ise 3 yıl olarak açıklandı.

Aylık kira bedeli 31 bin 250 TL

İhaleye çıkarılan arsa için belirlenen aylık muhammen kira bedeli 31 bin 250 TL + KDV oldu. Yıllık muhammen kira bedeli ise 375 bin TL + KDV olarak duyuruldu.

İhale sırasında teklif artırımları en az 5 bin TL ve katları şeklinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılacaklar bu detaya dikkat!

İhaleye katılmak isteyenlerin 11 bin 250 TL tutarındaki geçici teminatı yatırması gerekiyor. Geçici teminatın ihale günü saat 12.30’a kadar yatırılması şartı bulunuyor.

İhaleye ilişkin şartname ve diğer ayrıntılar, mesai saatleri içerisinde Isparta Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nden incelenebilecek.

Çünür Mahallesi’ndeki 1000 metrekarelik taşınmaz için düzenlenecek ihalenin 1 Aralık’ta yapılması bekleniyor.