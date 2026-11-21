Isparta Meydan AVM’den 5. yıla özel büyük çekiliş!

Isparta Meydan AVM, 5. kuruluş yıl dönümünü birbirinden değerli ödüllerin yer aldığı büyük bir alışveriş kampanyasıyla kutluyor. Kampanyanın büyük ödülü 2026 model BMW iX1 olurken, toplam 1 milyon TL değerinde hediye kartı da talihlilerini bekliyor.

Isparta’nın alışveriş merkezlerinden Isparta Meydan AVM, 5. yılına özel hazırladığı kampanyayla ziyaretçilerine büyük ödüller kazanma fırsatı sunuyor. 21 Kasım 2026 tarihinde başlayan ve 18 Mayıs 2027 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde yapılacak her 3.000 TL ve katları tutarındaki alışveriş için bir çekiliş hakkı verilecek.

Kampanyanın en dikkat çekici ödülü 1 adet 2026 model BMW iX1 elektrikli otomobil. Bunun yanı sıra Media Markt, Boyner, Koçtaş, Doğtaş, Seçen Gross ve Migros mağazalarında kullanılabilecek toplam 1 milyon TL değerinde hediye kartı da sahiplerini bulacak.

Arzu Şavlık’tan Isparta halkına teşekkür

Isparta Meydan AVM yöneticilerinden Arzu Şavlık, 5. yıl kampanyası dolayısıyla yaptığı açıklamada Isparta halkına teşekkür etti.

Şavlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ve Güller diyarında muhteşem bir kampanya ile 5. yılımızı kutlamaya başladık.

Açılışımızın ilk gününden itibaren bizi asla yalnız bırakmayan, hep birlikte büyüdüğümüz, hep birlikte başarı hikâyeleri yazıp adımızı uluslararası arenalara taşıdığımız Gül Isparta'mın gül insanlarına çok teşekkür ediyoruz.

Her zamanki gibi çok başarılı bir kampanya dönemi geçirmek dileğiyle..."

Çekiliş 22 Mayıs 2027’de yapılacak

Kampanyaya katılmak isteyen ziyaretçilerin, aynı gün içerisinde AVM mağazalarından yaptıkları alışverişlere ait fiş veya faturaları danışma bankosuna ibraz ederek çekiliş katılım numaralarını almaları gerekiyor. Kampanyaya bireysel IspartaMeydan Kart sahipleri katılabiliyor.

Noter huzurunda ve halka açık gerçekleştirilecek çekiliş, 22 Mayıs 2027 tarihinde saat 15.00'te Isparta Meydan AVM etkinlik alanında yapılacak. Çekiliş sonuçları 24 Mayıs 2027 tarihinde Demokrat Gazetesi'nde ve AVM'nin internet sitesinde ilan edilecek.

Kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgi ve katılım koşullarına Isparta Meydan AVM danışma biriminden 0246 502 24 32 numaralı telefon üzerinden ulaşılabiliyor.