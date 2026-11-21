Isparta-Atabey yolunda araç ters döndü: Sürücü yara almadı

Isparta-Atabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Korkutan kazada sürücünün yara almadan kurtulması teselli oldu.

Kaza, bugün saat 12.11 sıralarında Kuleönü Kavşağı yakınlarında, kavşağa yaklaşık 500 metre mesafede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Isparta-Atabey güzergâhında seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

Yol kenarındaki alana savrulan araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün kazayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlatması olası bir faciayı önledi.

Kazanın ardından olay yerinde hareketlilik yaşanırken, araçta oluşan hasar dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.