DMD hastası Süleyman Akın için destek çağrısı: Birlikte umut olalım!

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla mücadele eden Süleyman Akın için yardım kampanyası başlatıldı. Küçük Süleyman'ın ailesi, tedavi sürecine destek olmak amacıyla vatandaşlara dayanışma çağrısında bulunuyor.

Isparta'da ve çevre illerde yaşayan vatandaşların duyarlılık gösterebileceği anlamlı bir destek çağrısı gündeme geldi. DMD kas hastası Süleyman Akın'ın tedavi sürecine katkı sağlamak amacıyla ailesi tarafından bağış kampanyası yürütülüyor.

Henüz çocuk yaşta olan Süleyman'ın geleceğe umutla bakabilmesi için başlatılan kampanyada, vatandaşların yapacağı her katkının önemli olduğu vurgulanıyor.

Valilik izinli bağış kampanyası

Süleyman Akın adına hazırlanan bağış duyurusunda kampanyanın valilik izinli olduğu belirtiliyor. Afişte yer alan bilgilere göre bağışlar, Sergen Akın adına kayıtlı banka hesabı üzerinden kabul ediliyor.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar için paylaşılan banka bilgileri şöyle:

BAĞIŞ BİLGİLERİ

Alıcı: Sergen Akın

IBAN: TR27 0001 2009 3160 0001 0769 72

Açıklama: Süleyman

Faaliyet sorgu numarası: 15.2026.4173

Sosyal medya: @dmd_suleyman

Küçük Süleyman için dayanışma zamanı

DMD, kasların zaman içerisinde güç kaybetmesine neden olan genetik bir kas hastalığı olarak biliniyor. Bu hastalıkla mücadele eden çocukların tedavi ve bakım süreçleri aileler açısından önemli bir mücadele gerektiriyor.

Süleyman'ın ailesi, çocuklarının geleceği için yürütülen kampanyaya vatandaşların destek olmasını bekliyor.

Unutmayalım; bazen küçük bir katkı, bir ailenin umutlarını büyütebilir. Süleyman için yapılacak her destek, dayanışmanın güzel bir örneği olabilir.

Süleyman'a umut olmak isteyen vatandaşlar, kampanyanın resmî izin ve hesap bilgilerini doğrulayarak bağışta bulunabilir.