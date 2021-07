Yavuz Donat: “Şehirdeki hizmet temiz, yaşam kalitesi güzel”







Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen şehre yaptığı hizmetler, pandemi süreci ile kentin genel durumuna ilişkin Yavuz Donat’a mülakat verdi.Isparta’da 24 yıldır özlemle tamamlanması beklenen eski adıyla Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi yeni adıyla Isparta Meydan AVM’nin inşaatının Kültür Merkezi bölümünün açılışına katılan Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat, şehirde Isparta Belediyesi tarafından yapılan Kirazlıdere’yi de ziyaret etti. Köşe Yazarı Yavuz Donat’ın Isparta ziyaretine Sabah Gazetesi Ankara Bürosu Editörü Yaşar Önel’de eşlik etti.Kültür Merkezinin açılışına katılan Yavuz Donat, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Isparta’nın genel durumu, belediye yatırımları, pandemi sürecinde gerek belediyenin gerekse genel olarak şehirde yapılan çalışmalara ilişkin Donat’a bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara değindi.Son bir yıl içerisinde Isparta’ya ikinci gelişi olduğunu belirten Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat mülakatın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Her gelişimde Isparta’yı daha gelişmiş, daha büyümüş görüyorum. Geçen yıl geldiğimde her taraf korona ile mücadele afişleriyle doluydu. Bazı iller bu konuda son derece başarılı sonuçlar aldılar, bunlardan birisi Isparta’dır. Başkanımızı tebrik ediyorum. Geçen sene Isparta’nın girişinden itibaren o toplu taşıma araçlarında, taksilerde kısacası her yerde korumaya dönük önlemler vardı. 2 gündür şehri geziyorum, Türkiye’de maskeye en fazla özen gösteren illerden birisi Isparta. Şehirdeki hizmet temiz, yaşam kalitesi güzel. Başkanımızı tebrik ediyorum, Başkanınızın kıymetini bilin diyorum”Türkiye’deki gazetecilerin duayenlerinden Yavuz Donat’ı, Isparta’da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Kendisinin köşe yazılarıyla büyüdük. Yazdığı yazıları örnek aldık ve aldığımız örneklerle de herhangi bir hata olmadığını da bugünlerde görüyoruz. Sağ olsun ülkemizin her türlü konusunu, yapılması gereken çalışmaları yorumlayarak köşesinde herkesi bilgilendirir. Bizlerde o köşeleri takip ederek onun bilgileriyle birçok konuda haberimiz olur. Kendisi daha önceki yıllarda da geldi. Şimdi de Kültür Merkezimizin açılışına geldi, bizlerle sohbetleri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yavuz abimiz bizim büyüğümüz, her şeyimiz. Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin. Yaptığı yorumlar, yazdığı yazılardan dolayı da Isparta’mız adına çok teşekkür ederim” dedi.