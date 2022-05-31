“Avrupa Mesleki Beceriler Haftası” etkinlikleri kapsamında Isparta’da faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Mesleki Eğitim Şenliği düzenledi.38 eğitim kurumunun stant açtığı şenlikte, uçak bakımından fotoğrafçılığa, bilgisayar bilimlerinden muhasebe öğretimine, sağlık hizmetlerinden infaz koruma ve itfaiye eğitimine, turizm hizmetlerinden sanat çalışmalarına kadar bir çok alanda bölüm bulunuyor.Vali Aydın Baruş Isparta Mesleki Eğitim Şenliği stantlarını gezerek öğrenci ve öğretmenlerden projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Baruş burada yaptığı açıklamada mesleki eğitimin önemine değindi.Vali Baruş “Mesleki eğitim bir ülke açısından çok önemli. Çünkü üretimin temel altyapısı mesleki eğitimden geçiyor. Ülkemizi, teknolojileri kendi bünyesinde hem üretebilen hem de dışarıya satabilen bir ülke haline getirmemiz için mesleki eğitime çok büyük önem veriyoruz. Burada çok değişik bölümlerde eğitim alan gençlerimiz emeklerini ortaya koyuyorlar. Ben gençlerimizi çok mutlu gördüm, hakikaten gelecekte iyi bir meslek sahibi olabilmek için de bu eğitimler çok büyük önem taşıyor. Bu şenliğin Ispartamız için meslek eğitimine olan ilgiyi ciddi şekilde artıracağını düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gençlerimizi daha lise çağında bu alanlara yönlendirebilirsek gelecekte oradan çok başarılı gençler yetişecek ve ülkemizin üretim ile ihracat kapasitesine çok büyük bir istihdam gücü doğacak. Isparta'nın ve Türkiyemizin geleceği için gençlerimizin ortaya koymuş olduğu becerileri çok önemsediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Ayrıca tüm velilere buradan seslenmek istiyorum: Mesleki eğitimden sakın uzak kalmasınlar, çocuklarını yönlendirsinler ve mesleki eğitim gören çocuklarımızın çok daha iyi iş alanlarına sahip olabileceklerini lütfen düşünsünler” dedi.