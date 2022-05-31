Isparta Valisi Baruş, 1999 tarihinde Gölcük Denizaltı Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli iken meydana gelen depremde şehit olan Denizaltı Er Zekeriya Bakırlı’nın Yalvaç ilçesinde ikamet eden annesi Şerife Bakırlı ve kardeşlerini ziyaret etti. Vali Baruş şehidimizin emaneti aileye taziye dileklerini ileterek aileyle bir süre sohbet etti.Vali Baruş ardından, 1993 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terörle mücadele kapsamında yapılan operasyon esnasında gözünden yaralanarak gazi olan Piyade Çavuş Hakan Keklikoğlu’nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Baruş kahraman gazimiz ve ailesiyle bir süre sohbet ederek herhangi bir istekleri olup olmadığını sordu.