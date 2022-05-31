Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinin revizyonu ve kötü kokunun giderilmesi amacıyla bugüne kadar 62 milyon liranın üzerinde bir yatırıma imza attı, şehrin 550 bin nüfusa ve 50 yıllık geleceğine yönelik planlama yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında tesise giren atık su ile çıkan atık su arasında büyük bir fark oluşurken, çıkış suyu, sulama suyu kalitesine kavuşturuldu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçimler öncesinde vermiş olduğu tüm vaatler bugün tek tek yerine geliyor. Seçim döneminde vatandaşların en muzdarip olduğu konuların başında ise Antalya’dan Sav’a girişte yaşanan kötü koku sorunuydu. Bu sorun karşısında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ‘çözersek biz çözeriz, yaparsak biz yaparız’ taahhüdünü vererek önemli bir irade ortaya koydu.İşte bu iradeyle ilk etapta Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan atık suların daha uzak bir noktaya deşarjı için 5200 metre kapalı sistem hat döşendi. Ayrıca DOSB’nin 1000 metrelik hattı sisteme bağlanarak, atıkların şehir dışına taşınması sağlandı. Ardından da son olarak tesislerde önemli bir revizyon çalışması yapılarak tamamlandı ve kapasite artırımı sağlandı.Böylece bakımları da yapılan, yenilenen ünitelerle Atık Su Arıtma Tesisi daha kaliteli hizmet vermeye başladı. İşte bu kaliteli hizmetin neticesinde de tesislere giren atık su ile çıkan atık su arasında ciddi bir fark ortaya çıktı.Tesislerin laboratuvarında her an analizden de geçen giren ve çıkan sularla ilgili Belediye Başkanı Başdeğirmen açıklamalarda bulundu. Başkan Başdeğirmen, tesislere giren atık su ile çıkan atık suları kamuoyuyla paylaşarak, “Seçim öncesi vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atık Su Arıtma Tesisi Laboratuvarında yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Göreve geldiğimizde bize söylenen en önemli isteklerden bir tanesi Antalya’dan Sav’a girişteki ağır kokunun giderilmesiydi. Bizlerde göreve gelirsek bu kötü kokuyu gidereceğimizin sözünü vermiştik. Gelir gelmez öncelikle bu tesisin şimdiki haline gelmeden önceki anlarda insanlarımızın rahatsız olmaması, sorun yaşamaması için bu gördüğünüz renkteki kanalizasyon suyunu, kapalı sisteme alarak daha ileri bir noktaya götürdük. Öncelikle buraya yakın mahallelerimizin sorun yaşadığı kokuyu ortadan kaldırdık.Tabi ki bu geçici bir çözümdü. Bu çözümün daha kalıcı olabilmesi için tesisin yenilenmesi, çalışmayan kısımlarının çalışması ilave yapılması gereken cihazların, makinelerin de kurulması gerektiğiyle biz bir proje hazırladık ve uygulamaya başladık. Proje bitti.Sonuç, kanalizasyondan giren suyun rengi ile çıkışı arasındaki fark budur. Önemli olan çıkış suyudur. Biz çevreci bir şehiriz. Isparta’mızın çok daha iyi olabilmesi için yapmış olduğumuz çalışmanın sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Davraz, Vatan, Karaağaç, Ayazmana, Halıkent gibi yakın bölgelerdeki vatandaşlarımız ‘çocuklarımızı dahi balkona çıkaramıyoruz. Yazın sıcaktan kavruluyoruz ancak pencerelerimizi açamıyoruz. Kapımızın önüne dahi çocuklarımızı gönderemiyoruz’ diyorlardı. Bugün artık ne bu koku kaldı ne de böyle kötü bir suyun ortama yayılması kaldı. Artık sulama suyu olacak şekle getirdik. Analizleri yapıldı ve bu su şu anda çevredeki bitkilerde sulama suyu olarak kullanılabilecek düzeyde. Bundan dolayı bu işte çok emek veren tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tesisi ve çıkan suyu bugünün şartlarındaki en iyi şekle getirdiler. Bundan son derece memnunum. Seçim öncesi vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz”