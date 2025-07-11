Isparta Jandarmasından 1.888 Kişiye Trafik Eğitimi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarında artan tarımsal faaliyetlerle birlikte sürücü güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir trafik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

2025 yılı yaz trafik tedbirleri kapsamında, Isparta’nın ilçeleri ve köylerinde traktör, motosiklet ve patpat sürücülerine yönelik toplam 66 trafik eğitim semineri düzenlendi. Seminerlerde 1.888 yol kullanıcısına çeşitli konularda eğitim verildi.

Eğitimlerde;

Temel trafik kuralları ,

Emniyet kemeri kullanımı ,

Güvenli motosiklet sürüşü ,

Kask ve koruma gözlüğü takmanın önemi ,

Reflektif yelek kullanımı ,

Tarım araçlarında ROPS demiri ve

Üçgen reflektör kullanımı gibi hayati bilgiler uygulamalı ve anlatımlı olarak aktarıldı.

Jandarma ekipleri, özellikle kırsal bölgelerde sık kullanılan tarım araçlarının güvenli şekilde kullanılması için yapılan bu eğitimlerin, trafik kazalarının önlenmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz artan bir azim ve kararlılıkla sürecektir.” denildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



