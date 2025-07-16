Vali Abdullah Erin’den 15 Temmuz Mesajı: "Bu Aziz Millet Hürriyetinden Asla Vazgeçmez"

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Isparta Valisi Abdullah Erin, milletin demokrasiye ve vatanına sahip çıktığı o karanlık gecenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Vali Erin mesajında, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ve halkın eşsiz kahramanlığıyla bertaraf edildiğini hatırlattı. Milletin, minarelerden yükselen selalar eşliğinde meydanlara koşarak tanklara ve mermilere karşı bedenini siper ettiğini belirtti.

"15 Temmuz gecesi, bu milletin ezelden beri hür yaşadığını ve hür yaşayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiği bir destan olmuştur." diyen Erin, darbe girişiminin sadece bir iktidarı değil, Türkiye’nin bütünlüğünü, milletin birliğini ve geleceğini hedef aldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan bu girişimlerin hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağını belirten Vali Erin, aziz Türk milletinin dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

Erin mesajında ayrıca, bu mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andıklarını dile getirdi. Şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Kapımız da gönlümüz de onlara daima açıktır." dedi.

Türkiye’nin her alanda gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Erin, “Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için eğitimde, ekonomide, teknolojide ve savunma sanayisinde daha çok çalışmalıyız.” çağrısında bulundu.

"Bugün bize düşen görev, farklılıklarımızı zenginlik bilip, birlik içinde çok çalışmak ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır." ifadelerini kullanan Vali Abdullah Erin, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"15 Temmuz’da şehadete yürüyen kahramanlarımızı ve vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyorum. Aziz milletimize ve Ispartalı hemşehrilerimize en kalbi saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."