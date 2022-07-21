3,76 gram Uyarıcı nitelikli madde,

16,2 gram Halüsinojen nitelikli madde,

1 tablet Sentetik Ecza,

4 adet ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek,

1 adet hassas terazi,

06.07.2022 günü, Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinceYakalanan şüphelilerden;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,Isparta ilimizde Huzur ve Güven ortamı sağlamak, suç ve suçluya etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak; sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.