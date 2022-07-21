06.07.2022 günü, Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezimizde 3 ayrı ikamette yapılan operasyonla şüpheli 14 şahıs yakalanmıştır.
Yakalanan şüphelilerden;
- 3,76 gram Uyarıcı nitelikli madde,
- 16,2 gram Halüsinojen nitelikli madde,
- 1 tablet Sentetik Ecza,
- 4 adet ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek,
- 1 adet hassas terazi,
Yakalanan şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından işlem yapılmış, şüpheli 1 şahsa Adli Kontrol Tedbiri uygulanmış olup, şüpheli 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
Isparta ilimizde Huzur ve Güven ortamı sağlamak, suç ve suçluya etkin mücadele kapsamında Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alan hakimiyeti sağlayarak; sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ