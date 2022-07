İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



3 Temmuz 2022 günü Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bir apartmanın 3. katında bulunan daireden yaklaşık 100.000 TL değerinde altının bulunduğu şifreli elektronik çelik altın kasasının çalınması neticesiyle meydana gelen HIRSIZLIK olayı ile ilgili olarak;



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 16 ayrı kameradan yapılan 86 saatlik görüntü incelemesinde, olayın failleri olarak tespit edilen A.S – C.K – N.D – H.K – G.T isimli şüpheli şahıslar 08 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde üç ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanmış, 9 Temmuz günü 2022 günü işlemleri tamamlanarak Adli Makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs TUTUKLANARAK Cezaevine teslim edilmiştir.



