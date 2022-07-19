Gönen Fabrikasıyla Bölgeye Değer Katan
Coca-Cola İçecek 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütlerini Açıkladı
Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için Sürdürülebilirlik Taahhütlerini kamuoyuna duyurdu. Isparta’nın Gönen ilçesinde de fabrikası bulunan CCI, 2030 yılına kadar; tüm ambalajlarında en az %50 geri dönüştürülmüş plastik kullanmak, ambalaj toplama sistemleri kurmak, su verimliliğini %20 artırmak, su geri kazanımı projeleri, tesislerinde %100 yenilenebilir elektriğe geçmek, karbon emisyonlarını %13 azaltmak, İnsan Hakları Politikası’na %100 uyum, işte toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kadın istihdamını artırmak ve sürdürülebilir kalkınma programları ile 3,5 milyon kişiye ulaşmak için harekete geçti.
Faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin çalışanı ve 100 bine yakın kişiden oluşan dev ekosistemiyle 430 milyonluk bir nüfusa hizmet sunan Coca-Cola İçecek (CCI), gelecek için taşıdığı sorumluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri ile ortaya koydu. Yol haritasını çevresel konularda ambalaj, su ve iklim değişikliği; sosyal konularda ise insan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla toplumsal yatırımlar olmak üzere altı ana başlığa odaklayan CCI, hayata geçirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları 9 maddede topladı.
“Sorumluluk alıyoruz”
Isparta Gönen’de de fabrikası bulunan CCI’ın, 20 yıl önce yayınladığı ilk çevre politikası ile sürdürülebilirlik yolculuğuna başladığını hatırlatan CEO Burak Başarır, “Çalışanlarımız, toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için her gün daha fazla değer yaratmaya gayret ediyoruz. Önemli başarılara imza attık ama daha yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. Şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz ve 2030 yılı için yeni taahhütler eşliğinde yine sorumluluk alıyoruz” diye konuştu.
Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Global bir şirket olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Bugüne kadar CCI’ın sosyal, çevresel ve finansal performansını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde paydaşlarımızla paylaşmaya her zaman özen gösterdik. Hedeflerimize ulaşmanın sürdürülebilirliğin iş stratejimize tam anlamıyla entegrasyonuyla mümkün olduğunu biliyoruz. O nedenle sürdürülebilirlik inisiyatiflerimizi proje olarak değil, iş yapış biçimimizi değiştirmek olarak algılıyoruz. Bu çerçevede ‘Ambalaj, Su, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Toplumsal Yatırımlar’ başlıkları altındaki taahhütlerimizi paylaşmaktan onur duyuyoruz.”
Coca-Cola İçecek’in 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri şöyle:
Taahhüt #1: 2030 yılına kadar ambalajlarımızın %100'ünü geri dönüştürülebilir yapmaya devam etmek ve en az %50 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmak
Taahhüt #2:Türkiye, Pakistan ve Kazakistan’da piyasaya sürdüğümüz ambalajları toplamak ve geri dönüştürmek, diğer ülkelerde ambalaj toplama programlarına öncülük etmek ve farkındalık yaratmak
Taahhüt #3: 2030’a kadar su verimliliğini %20 artırmak (Baz Yıl: 2020)
Taahhüt #4: Su nötrlüğünü hedeflemek ve su sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri aracılığıyla su güvenliğini sağlamak
Taahhüt #5: Tesislerimizi %100 yenilenebilir elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr üretime geçmek
Taahhüt #6: 2030’a kadar iş hacmimizi büyütürken değer zincirimiz boyunca mutlak karbon emisyonlarımızı %13, litre ürün başına emisyonlarımızı %50 azaltmak (Baz Yıl: 2015)
Taahhüt #7: CCI bayilerinin ve öncelikli tedarikçilerinin CCI İnsan Hakları Politikası’na %100 uyumlu olmaları için gerekli mekanizmaları oluşturmak
Taahhüt #8: 2030 yılına kadar yeni işe alınan kişilerin %35'inin, yönetici pozisyonlarının %40’ının ve icra komitesi üyelerinin %50’sinin kadınlardan oluşmasını sağlamak
Taahhüt #9: 2030 itibarıyla kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına odaklanan sürdürülebilir kalkınma programlarımız ile toplam 3,5 milyon kişiye ulaşmak
Firma Profili
CCI Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye’de faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir. Coca-Cola sisteminin önemli şişeleyicilerinden biri olan CCI, The Coca-Cola Company'nin gazlı ve gazsız içeceklerini üretir, dağıtır ve satar.
10.000'e yakın çalışanı ve 11 ülkede toplam 30 fabrikası bulunan CCI, 430 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunar. Ürün portföyünde gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suları, sular, spor içecekleri, enerji içecekleri ve buzlu çaylar yer almaktadır.
CCI'ın hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BİST) "CCOLA.IS" sembolü ile, Eurobond’u ise İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nda "CCOLAT" sembolü ile işlem görmektedir.