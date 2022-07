Firma Profili

Faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin çalışanı ve 100 bine yakın kişiden oluşan dev ekosistemiyle 430 milyonluk bir nüfusa hizmet sunan Coca-Cola İçecek (CCI), gelecek için taşıdığı sorumluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri ile ortaya koydu. Yol haritasını çevresel konularda ambalaj, su ve iklim değişikliği; sosyal konularda ise insan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla toplumsal yatırımlar olmak üzere altı ana başlığa odaklayan CCI, hayata geçirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları 9 maddede topladı.Isparta Gönen’de de fabrikası bulunan CCI’ın, 20 yıl önce yayınladığı ilk çevre politikası ile sürdürülebilirlik yolculuğuna başladığını hatırlatan CEO Burak Başarır, “Çalışanlarımız, toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için her gün daha fazla değer yaratmaya gayret ediyoruz. Önemli başarılara imza attık ama daha yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. Şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz ve 2030 yılı için yeni taahhütler eşliğinde yine” diye konuştu.Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Global bir şirket olarak. Bugüne kadar CCI’ın sosyal, çevresel ve finansal performansını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde paydaşlarımızla paylaşmaya her zaman özen gösterdik. Hedeflerimize ulaşmanın sürdürülebilirliğin iş stratejimize tam anlamıyla entegrasyonuyla mümkün olduğunu biliyoruz. O nedenle sürdürülebilirlik inisiyatiflerimizi proje olarak değil, iş yapış biçimimizi değiştirmek olarak algılıyoruz. Bu çerçevede ‘Ambalaj, Su, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Toplumsal Yatırımlar’ başlıkları altındaki taahhütlerimizi paylaşmaktan onur duyuyoruz.”2030 yılına kadar ambalajlarımızın'ünü geri dönüştürülebilir yapmaya devam etmek ve en azoranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmakve’da piyasaya sürdüğümüz ambalajları toplamak ve geri dönüştürmek, diğer ülkelerde ambalaj toplama programlarına öncülük etmek ve farkındalık yaratmak2030’a kadar su verimliliğiniartırmak (Baz Yıl: 2020)Su nötrlüğünü hedeflemek ve su sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri aracılığıylasağlamakTesislerimiziyenilenebilir elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr üretime geçmek2030’a kadar iş hacmimizi büyütürken değer zincirimiz boyunca mutlak karbon emisyonlarımızı, litre ürün başına emisyonlarımızıazaltmak (Baz Yıl: 2015)CCI bayilerinin ve öncelikli tedarikçilerinin CCI İnsan Hakları Politikası’nauyumlu olmaları için gerekli mekanizmaları oluşturmak2030 yılına kadar yeni işe alınan kişilerin'inin, yönetici pozisyonlarının’ının ve icra komitesi üyelerinin’sinin kadınlardan oluşmasını sağlamak2030 itibarıyla kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına odaklanan sürdürülebilir kalkınma programlarımız ile toplamkişiye ulaşmakCCI Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye’de faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir. Coca-Cola sisteminin önemli şişeleyicilerinden biri olan CCI, The Coca-Cola Company'nin gazlı ve gazsız içeceklerini üretir, dağıtır ve satar.10.000'e yakın çalışanı ve 11 ülkede toplam 30 fabrikası bulunan CCI, 430 milyonluk tüketici kitlesine geniş bir içecek yelpazesi sunar. Ürün portföyünde gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suları, sular, spor içecekleri, enerji içecekleri ve buzlu çaylar yer almaktadır.CCI'ın hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (BİST) "CCOLA.IS" sembolü ile, Eurobond’u ise İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'nda "CCOLAT" sembolü ile işlem görmektedir.