Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu öğrencileri "Okulumuzda KANpanya Var" kampanyası çerçevesinde afişler hazırlayıp yaptıkları resimleri sergi alanında sergilediler. Okulun 1. sınıf öğrencileri "Kızılay" ile ilgili drama yaptılar. Kan bağışı yapabilmek için kampanyaya veliler yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca uluslararası saygınlığı olan Yeşil Bayrak ödülünü alabilmek için okulumuzda uygulanan Eko-Okullar Programı ‘Sağlıklı Yaşam’ konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR tarafından ödüllendirildi. Ardından İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Erhan BAYDUR okul bahçesinde yer alan Kızılay Kan Bağışı Aracını ziyaret etti ve kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.ISPARTA MEM