Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Sosyal Medya Üzerinden Nitelikli Dolandırıcılık” suçu ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızı sosyal medya üzerinden çeşitli vaatlerde bulunarak kandırmak suretiyle para tuzağı kuran ve haksız kazanç temin eden şahıs ve gruplara yönelik 12.01.2022 tarihinde Isparta merkezli 9 ilde 23 adreste eş zamanlı sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda;5 Kadın, 7 Erkek toplamda 12 şüpheli gözaltına alınmıştır.Yapılan aramalarda birçok mali doküman, kredi kartları/dijital materyaller ve elektronik cihazlara (cep telefonu, laptop, usb, vs.) el konulmuştur.14.01.2022 Cuma günü Isparta Adliyesine sevk edilen 12 şüpheliden 7’si tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise Adli Kontrol kararı uygulanmıştır.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.