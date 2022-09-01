1 Eylül 2022 Perşembe ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Çırak yetiştirene ‘geri ödemesiz’ hibe desteği!

KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verecek. Bu program çerçevesinde belirlenen meslekleri yapanlara 150, 200, 250 bin TL para desteği verilecek.



20 bin öğretmen ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildi.



Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber!

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.



Milli İHA'lar ihracat rekoruna uçuyor

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları üreticisi Baykar'ın Bayraktar TB2 ihraç ettiği ülke sayısı 24'e çıktı, şirketin 2022 gelirlerinde ihracatın payı yüzde 98'e ulaştı.



Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4, elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam yansıyacak.



Balotelli resmen Sion'da!

Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon euro karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden Rezerv Lig'in iptali için TFF'ye başvuru!

Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.



