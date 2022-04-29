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Isparta Belediye personeli Gökkubbe'de buluştu

Isparta Belediye personeli Gökkubbe'de buluştu
ISPARTA 0
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Sizlerle çok daha güzel hizmetleri şehrimize kazandıracağız
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan Ayı dolayısıyla belediye personeli ve ailelerine iftar yemeği verdi. Gökkubbe Fuar Merkezinde düzenlenen iftara personel ile birlikte binlerce kişi katıldı. İftar öncesinde Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, mesai arkadaşları ve ailelerini kapıda karşıladı. Başkan Başdeğirmen, “3 yıldır sizlerle şehrimize yapılması gereken hizmetlerin en iyisini yapmak için bir mücadele içerisindeyiz” dedi.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ramazan ayı dolayısıyla belediye personeline iftar yemeği verdi. Gökkubbe Fuar Merkezinde düzenlenen iftar yemeğine personel ve aileleri olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İftar öncesinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen konukları kapıda karşıladı ardından iftar sofralarını dolaşarak ‘afiyet olsun’ dileklerini iletti. Ezan öncesinde Kur’an tilaveti verildi. Ezanın okunmasıyla birlikte aynı anda binlerce kişi yapılan duanın ardından iftarını açtı.
İftar sonrasında mesai arkadaşlarına seslenen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üç yıldır şehre en iyi hizmeti vermek için hep birlikte bir mücadele içerisinde olduklarını belirtti. Personeline yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Bizler şehrimize bir şeyler kazandırabilmek için seçimle göreve gelen insanlarız. Ancak sizler tabii ki kendinize bir meslek edinerek bu işi yerine getiriyorsunuz. Bizler gelip geçiciyiz, sizler devamlı bu işin içerisindesiniz. 20-25 yıldır belediyede hizmet eden arkadaşlarımız var. Onlar ömürlerini belediye içerisinde bu hizmete harcıyorlar” dedi. 
Son zamanlarda özellikle ekonomik olarak dünyada yaşanan olumsuzlukların Türkiye ve dolayısıyla Isparta’ya da yansımasının olduğunu belirten Başdeğirmen, “Buna sessiz kalmamız mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücreti 4.250 TL’ye yükseltince çok mutlu olduk. Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları allak bullak etti. Bizlerin de buna karşı mutlaka tedbir almamız gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman şunu söylüyor ‘ben vatandaşımı enflasyona ezdirmem, ezdirmeyeceğiz de.’ Bu düşünceyle belki de biz de Türkiye’de yapılan zamların en yükseğini, en iyisini yaparak sizlerin memnuniyetini sağladık. Tabii ki zaman içerisinde çok daha güzel gelişmelerin bizle olacağı inancındayım. Hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar siz çalışanlarımıza da yansıyacaktır. Bu anlamda öncelikle Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve tüm üst birimlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Göreve başladıktan sonra güzel hizmetler yaptıklarını, yaptıkları hizmetlere bakıldığında ilk etapta Sav’daki kokunun giderilmesi, ITKM’nin açılması, TOKİ 1002 konutun başlaması, trafik problemlerinin ortadan kaldırılmasının geldiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, daha birçok hizmetin gerçekleştirildiğini söyledi. Başdeğirmen, “Atık su arıtma tesislerini revize ettik. Kirazlıdere’yi halkımızın hizmetine sunduk. İdari binalar yaptık, sosyal tesisler kurduk, spor alanları oluşturduk, gençlik merkezleri yaptık. Mehmet Tönge Alt Geçidimiz bitmek üzere, Millet Bahçemiz başladı, Andık Deresi Projemize devam ediyoruz. Tüm birimlerimiz üzerine düşen vazifeyi yapıyor. Çalışanlarımıza hak ettiği ücreti vermek için mücadele ediyoruz. Bizim de personelimiz hak ettiği ücreti almak için o mücadeleyi veriyor. Sizlerle çok daha güzel hizmetleri şehrimize kazandırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini hep birlikte sağlayacağız. Görev süremiz içerisinde yapılması gereken vatandaşımızın refah düzeyini yükseltecek her türlü çalışmada sizlerle birlikte olacağız” ifadelerinde bulundu. 
Pazartesi günü Ramazan Bayramını kutlayacaklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Bu güzel beraberlik bizleri son derece mutlu ediyor. Bugünkü katılım bizleri mutlu etmiştir. Hep beraber daha güzel günlerde beraber olalım. Yüce Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiğinden bu yana işçileri yalnız bırakmadığını, Isparta halkının sorunlarıyla bizzat ilgilendiğini dile getiren Belediye-İş Sendikası Isparta Şube Başkanı Cemal Kurt da, “Bu bize onur ve gurur vermektedir. Belediye Başkanımıza işçilerimizin adına teşekkür ediyoruz. Toplu İş Sözleşmemizde son 4 ay içerisinde yüzde 67’ye varan oranlarda zam almış bulunuyoruz. Bu takdiri tabii ki Belediye Başkanımız kararlaştırmıştır. Isparta işçisi her zaman hak ettiğini alıyor. Belediye Başkanımızın bize verdiği zamları hak edebilmemiz için çok çalışmamız lazım. Belediye Başkanımızın yüzünü güldürmemiz lazım. Sendikam ve işçilerimiz adına Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yine belediye işçileri adına kürsüye çıkan Arzu Kurtaslan da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in toplumun sorunları ve dertlerine çare olduğunu belirterek teşekkür etti. Kurtaslan, “Belediye Başkanımız bir halk insanıdır, Isparta halkının dikkatini çekmektedir. Yapmış olduğu değerli çalışmalarıyla Isparta’mıza yenilikler getirmiş, Kirazlıdere, Meydan AVM gibi önemli çalışmalarıyla değer kazandırmıştır. İşçilerin dertlerini dinleyip, samimi oluşuyla dostluğun önemini sergilemektedir. Başkanımızın duyarlılığıyla Isparta’mıza nice hizmetler yapılacağına inanıyoruz.  Başkanımızın eşi değerli Şadiye Başdeğirmen Hanımefendiye desteklerinden dolayı teşekkür eder, sevgilerimizi sunarız. Sayın Belediye Başkanımıza en içten dileklerimizle teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” görüşlerinde bulundu. 
 
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