​Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından Desteklenen Çörek Otu Üretimi

Isparta, tarım arazilerinin atıl durumdan çıkarılması amacıyla hayata geçirilen projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan çörek otu üretimi projesi, çiftçilere yeni bir kazanç kapısı açıyor. Son verilere göre, atıl tarım arazileri çörek otu üretimi için ayrılan 1.602 dekar alana ulaştı.Çörek otu, hem düşük girdi maliyeti hem de yüksek getirisi nedeniyle Isparta'da hızla yaygınlaşıyor. Kentin iklim ve toprak yapısına uygun olan bu bitkinin üretimi, çiftçilere yüksek kazançlar sağlıyor. Çiftçilerin ilgi gösterdiği bu ürün sayesinde tarım alanında verimliliğin arttığı gözlemleniyor.Isparta'nın Gönen ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Erdal Çuhadar, çörek otu üretimine örnek teşkil ediyor. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle Çuhadar, 20 dekar arazide çörek otu yetiştirmeye başladı. Yüzde 75 hibe desteği ile gerçekleşen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çörek otu tohumu alan Çuhadar, elde ettiği verim ve kalite ile memnuniyetini dile getirdi. Kendisi, bu ürünün diğer çiftçilere de tavsiye edilebilecek bir alternatif olduğunu vurguladı.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bu tür projeleri, tarım alanında sürdürülebilirliği sağlamak, atıl arazileri değerlendirmek ve çiftçilere yeni gelir kaynakları oluşturmak amacıyla büyük önem taşıyor. Çörek otu üretimi gibi projeler, Isparta'nın tarım potansiyelini daha da artırarak kent ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.