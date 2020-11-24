İl Müftümüzden Öğretmenler Günü Mesajı

İl Müftüsü Bayram Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

“Ben ancak bir muallim olarak gönderildim” buyuran Peygamberimizin örnekliğinde, iyiliğin öncüsü nesiller yetiştirme gayretinde olan ve aydınlık bir geleceği inşa eden, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatımızda çalışan Kur’an Kursu Öğreticilerimiz başta olmak üzere kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, yüce gayretlerinde başarılar dilerim.



ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ



