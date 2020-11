SDÜ’den Gül Atıksuyundan Katma Değeri Yüksek Ürün Elde Edilecek Proje

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli yürütülücüğünde gül atıksuyundan katma değeri yüksek ürün elde edecek bir proje geliştirildi.



TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Reaktif Seramik Membran Hazırlanması ve Gül İşleme Atıksuyundan Polifenol Geri Kazanımında Kullanılması” başlıklı proje ile Isparta ve çevresi için yıllardır çözüme kavuşturulamamış gül işleme atıksularından katma değeri yüksek bir ürün olan polifenol geri kazanımının sağlanması için milli ve yerli membranlar üretilecek.



Projede araştırmacı olarak üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kitiş ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaleli, danışman olarak da İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yüksel İmer ve Gwangju Institute of Science and Technology (Güney Kore) School of Environmental Science and Technology öğretim üyesi Prof. Dr. Heechul Choi görev alacak.