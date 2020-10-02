İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer YILMAZ, Gülbirlik İlkokulunu ziyaret ederek yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizle bir araya geldi. 2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime başlayan 1. sınıf öğrencilerini ve okulda oluşturulan EBA destek noktasını ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürümüz, okulun 1.sınıf öğretmenlerinden iki haftanın genel bir değerlendirmesini aldı. Öğrenciler ile de sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ en kısa sürede bu süreci atlatıp tüm sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesi temennisinde bulundu. İl Müdürümüz, alınan tedbirler ile ilgili okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.