Isparta'da Ahmet'in Yeri'nde Kuzu Kokoreç Ziyafeti!

Ahmet'in Yeri'nde Kuzu Kokoreç Ziyafeti!

Isparta'nın en sevilen mangal noktası Ahmet'in Yeri, şimdi de kuzu kokoreç tutkunlarını mest edecek muhteşem bir lezzet sunuyor! Toptancılar Sitesi'nde, Gülcü Baba yanı adresinde bulunan Ahmet'in Yeri, taptaze malzemeleri ve ustaca hazırlanan özel tarifleri ile Isparta'da damakları şenlendiriyor.

Kuzu Kokoreç Neden Tercih Edilmeli?

Ahmet'in Yeri'nde sunulan kuzu kokoreç, özenle seçilen kuzu etleri ile hazırlanıyor. Fırınlanmış ve mangalda pişirilmiş kuzu kokoreç, muhteşem aroması ve kıvamıyla her lokmada sizi kendine hayran bırakacak. Yanında sunulan taze pita ekmeği ve özel soslar ile bu lezzeti iki katına çıkarabilirsiniz.

Ahmet'in Yeri'nde Keyifli Bir Akşam

Ahmet'in Yeri, sadece lezzetiyle değil, sıcak ve samimi atmosferiyle de misafirlerine keyifli anlar sunuyor. Arkadaşlarınızla ya da ailenizle birlikte güzel bir akşam yemeği için mükemmel bir mekan. Usta şeflerin hazırladığı kuzu kokoreç, çay veya içecek seçenekleriyle eşlik ederek harika bir ziyafet sunuyor.

Detaylar:

Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta

Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta Telefon: 0 246 228 06 00 - 0531 270 09 81

0 246 228 06 00 - 0531 270 09 81 Açılış Saatleri: 17:00 - 05:00 (sabah)

Ahmet'in Yeri, Isparta halkını enfes mangal lezzetleriyle buluşturmak için sizleri bekliyor! Kuzu kokoreçin tadını çıkarmak ve bu eşsiz lezzeti deneyimlemek için hemen gelin!



























