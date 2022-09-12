ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Değerlerimizi Kirletmeyiniz!

İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizle halkımızın rahatsızlık duyduğu davranışlara yönelik önleyici çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu bağlamda halkın yoğun olduğu alanlarda çevreye zarar veren veya değerlerimizle ters düşen “kirletme ve zarar verme” faaliyetlerinin azaltılması için özellikle ibadethaneler ve mezarlıklar çevresinde alkol alma ve çevreyi kirletme şikâyetleri üzerindeki çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Olumsuzlukların tespitine dair başta TCK 153 maddesi uyarınca adli işlemler olmak üzere her türlü önlem titizlikle alınmaktadır.







Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

