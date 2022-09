Isparta’da 435 okulda 82 bin 729 öğrenci ve 6 bin 233 öğretmen 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı için Halıkent Ortaokulu’nda bir tören düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.2022-2023 eğitim öğretim yılının açılış programındaki konuşmasına, çocukların gelecekte başarılı birer insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcının yapıldığını söyleyerek başlayan Vali Baruş “Eğitim süreci, toplumları oluşturan bireylerin yetişmesinde, bu bireylerin geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında, böylece toplumsal mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, ülkelerin medeniyet yarışında ön sıralarda yer almasında çok önemli rol oynayan bir zaman dilimidir. Bugün, artık vazgeçilmez hale gelen anaokulunu kapsayan yılları da dâhil ettiğimizde, liseyi bitirene kadar çocuklarımızın ve gençlerimizin asgari 13 yılı eğitim süreci içerisinde geçmekte, üniversite öğrenimini de göz önüne aldığımızda bu süreç 17-18 yıla kadar çıkmaktadır. İnsan hayatının en verimli yıllarını kapsayan bu kadar uzun bir sürecin bireylerin ve toplumların hayatındaki önemi yadsınamaz. Büyük tarihçi ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa Medeniyetin iki unsurundan bahseder: İnsani ihtiyaçların giderilmesi. Ahlak ve zekâ bakımından olgunlaşma. Milletler arasındaki medeniyet yarışında ülkeleri diğerleri arasında seçkin bir yere taşıyan en önemli kaynak insan kaynağıdır. Bugün dünyadaki kalkınmışlık sıralamasına baktığımızda, bu insan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve yetiştiren toplumların en ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. İnsan kaynağının nitelikli hale gelmesi, bu insan kaynağının ahlak ve zekâ bakımından olgunlaşması, bu sayede toplumdaki beraberlik ruhunun temini için okullarımız vazgeçilmez bir role sahiptir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatını devam ettirdiği ilim yuvaları olan okullar bu açıdan milletimizin ve ülkemizin geleceğinin inşa edildiği mekânlardır. Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çağın gereklerine uygun bilgileri sunarken, diğer yandan onların insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi açıkça vurgulamaktadır. “Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.” Değerli Katılımcılar, Bilginin ve temel değerlerin öğretildiği okulları çocuklarımızın sağlıklı ve rahat bir biçimde eğitimlerine devam edebileceği mekânlar haline getirmemiz gerekmektedir. Bu amaçla, bu yıl içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce, 31 yeni okul binası yapımının inşa çalışmalarına başlanmıştır. Bu okullarımızdan 10 tanesinin inşaat çalışmaları devam etmekte olup 16 okul inşaatının projeleri tamamlandı ve projeleri kontrol aşamasındadır. 2 okulumuzun inşaatı ihale sürecinde, 3 okulumuz ise hayırseverler tarafından yaptırılmaktadır. Yapım çalışmaları devam eden bu okullarımızı inşallah en kısa zamanda öğrencilerimizin hizmetine kazandırmayı amaçlıyoruz. Mevcut okul binalarımızın deprem koşullarına dayanıklı hale getirilmesi yönündeki çalışmalarımız da süratle devam etmektedir. 75 okul binamızda güçlendirme çalışmalarına başlanmış olup 19 okulda yapım faaliyeti sürmekte, 51 okulumuzun güçlendirme projeleri tamamlanarak kontrol aşamasına gelmiş bulunmakta, 1 okul binasının yapım işi sözleşme aşamasındadır. 4 okulumuzda çalışmaların başlaması için Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü beklenmektedir. Okul binalarımızın güçlendirme çalışmalarını da inşallah mümkün olan en kısa zamanda tamamlayarak, başka okul binalarında öğrenim gören öğrencilerimizi de bu sıkıntıdan kurtarmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, Okullarımızın 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için 212 okul binamızda onarım işlerini tamamlayarak eğitime hazır hale getirdik.2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında İlimizde temel eğitimin öğrencilerimiz tarafından daha kolay ulaşılabilir halde ve yerinde verilmesi amacıyla, daha önce öğrenci azlığı nedeniyle kapatılmış olan 7 İlkokul ve Yeni 25 Anaokulumuzu bu eğitim-öğretim yılında açarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Okullarımızın bahçelerinin öğrencilerimiz tarafından spor ve oyun amaçlı olarak sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece bu yıl içerisinde, 21 Okulumuzun bahçesi İl Özel İdaresi imkânlarıyla asfaltlandı ve oyun ve spor alanları boyanarak okullarımıza yeni bir çehre kazandırıldı. Çocuklarımız çok daha sağlıklı ve temiz ortamlarda spor ve dinlenme ortamına kavuştular. Okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece derslere odaklanan bir eğitimle değil, aynı zamanda sosyal konulara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu amaçla, Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan Çevre Dostu 1.000 Okul Projesine İlimiz genelinde azami düzeyde katılmaktayız. İl Merkezinde 2 ve 12 İlçemizin her birinde birer okul olmak üzere 14 temel eğitim okulumuzda proje kapsamında altyapı ve donatım çalışmalarını tamamladık. Değerli Misafirler, Okullarımızdaki eğitimin, çocuklarımızın can ve ruh sağlığı güvenliğini temin edecek bir ortamda devam ettirilmesi önemli bir husustur. İçişleri Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde; öğrencilerimizin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılını huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla, İl Merkezinde başkanlığımda ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında; emniyet, jandarma, ve milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla toplantılar yaptık. Bu toplantılar neticesinde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde;- Okul Güvenlik Kameralarının gözden geçirilerek işler halde bulundurulması,- Güvenlik Kameralarının KGYS’ne Entegrasyonu, Okul Çevre Duvarları ile Okul Bahçe ve Çevre Aydınlatmalarının Sağlıklı Hale Getirilmesi,- Metruk Binaların Yıkılması, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlilerinin Belirlenmesi, Okul Çevrelerindeki Lüzumsuz Kişilerin uzaklaştırılması,- Okullarda Çalışan Görevlilerin Güvenlik Araştırmalarının Yapılması, Okul Çevrelerinde Trafik Önlemlerinin Alınması, Okul ve Yaya Geçitlerindeki Görsel İşaretlemelerin Yenilenmesi, Çocukların Trafik Eğitim Çalışmalarının Uygulamalı ve Teorik Olarak Verilmesi, Okul Çevrelerinde Bağımlılık Yapan Madde Satışının Önlenmesi, Okul Çevrelerinde Narkotimlerin Görevlendirilmesi, Bağımlıktan Korunma ve Bilinçlendirme Eğitimleri Verilmesi, Okul Çevrelerindeki Umuma Açık Yerlerin ve İnternet Kafelerin Kontrolü, Okul Çevrelerinde Seyyar Satıcılara İzin Verilmemesi, Okul Servis Araçlarının Denetimi, Okul Servis Şoförlerinin Eğitimi, Okul Servis Araçlarında çalışan Personelin Güvenlik Araştırmasının Yapılması, Tüm Bu Hususlarda Koordinasyon İçerisinde Çalışma Yapılması Çok Önemlidir. Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri, okul yöneticileri, okul aile birliği yöneticileri, mahalle/köy muhtarları, öğrenci velileri, mahalle ve köy sakinleri arasında güçlü bir iletişim çalışmalarda başarıyı getirecektir. Değerli Öğretmenlerimiz, Çocuklarımızın geleceğe bilgi bakımından donanımlı olarak hazırlanmasında, onların bedenen ve fikren olgun birer birey olarak yetişmesinde sizlerin rolü vazgeçilmezdir. Öğretmen sadece mevcut olan bilgileri öğrencilere izah eden değil, daha önemlisi çocukların ve gençlerin hayata hazırlanmasını sağlayan, tabiri caiz ise geleceğin fertlerinin karakterine şekil veren mimarlardır. Bu manada öğretmenler, muasır medeniyete ulaşma mücadelemizde başrole sahip meslek sahipleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu önemli rolü şu sözleriyle vurgulamaktadır “Memleketi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında da yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter vermek lazımdır. Bu kutsal amaçlar elde etmek için mücadeleye atılanların arasında öğretmenler en önemli ve en hassas yeri almaktadır.”2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında öğretmenlerimizin bu anlayışla, bu şuurla yılmadan çalışacağına inanıyorum.Bu aziz toprakları ve bağımsızlığımızı bize emanet eden şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasının gerektirdiği sorumluluk bunu gerektirmektedir. Ailelerimizin sizlere emaneti olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek omuzlarınıza yüklenen bir sorumluluk yüküdür. Eğitimle bir yandan gelecek hayatında başarılı olacak ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bireyler yetiştirirken, Diğer yandan, hem ailesi ve hem de milleti için çalışarak sağlam bir toplum yapısını inşa edecek ve medeniyetler yarışında ülkemizi ileriye taşıyacak şuurlu nesillerin yetişmesini sağlıyoruz. Bu nedenle; çocuklarımızın derslerinde ve merkezi sınavlarda başarılı olması için okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz el birliğiyle gayret sarf etmelidir. Çocuklarımızın ders ve sınavlardaki başarılarının artırılması eğitimin tek amacı değildir. Öğrencilerimizin, ahlaken ve fikren ailelerine, milletimize, ülkemize ve insanlığa faydalı fertler olarak yetişmeleri, onların karakter olarak olumlu gelişmelerini sağlayacak sosyal faaliyet ve aktivitelere katılmalarını sağlamakla olacaktır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin sosyal yardım faaliyetlerine aktif olarak katılımlarının sağlanması, yaşlı, hasta ve yoksulları ziyaret etmeleri temin edilerek yardımseverlik hislerinin geliştirilmesi, her öğrencinin sportif ve sanatsal faaliyet gösteren kulüp ve kuruluşlardan birine devamının sağlanması konusunda okul yöneticileri ve öğretmenlerimize sorumluluklar düşmektedir. Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Veliler, Çocuklarımızın eğitim hayatının başarılı ve mutlu geçmesinde; idarecilerin, öğretmenlerin, aile fertlerinin, tüm kurum ve kuruluşlarının payı olduğunu unutmadan birlikte hareket ettiğimiz takdirde eğitimde Isparta olarak hak ettiğimiz yere geleceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum.2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılının İlimize, ülkemize, ailelerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını, başarılar getirmesini diliyorum. Siz değerli katılımcılara en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.Konuşmaların sonrasında Halıkent Ortaokulu öğrencileri şiirler okuyup dans gösterisi sunarak yeni dönemi kutladılar.Ardından Vali Baruş tarafından okul öğrencilerinden ulusal yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül törenin ardından yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini Vali Baruş öğrencilerle birlikte çaldı.Vali Baruş okul öğretmenleriyle de bir araya gelerek yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.Halıkent Ortaokulu’nda sınıf ziyareti de gerçekleştiren Vali Baruş bir süre öğrencilerle sohbet etti, işlenen dersi dinledi.