Yapılan aramalarda;

260 litre Kaçak/Sahte Alkol

145 litre Etil Alkol

176 adet alkol yapımında kullanılan kit

36 şişe kaçak/Sahte Alkol

19 adet kaçak cep telefonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimizde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye ve vatandaşlarımızın olası sahte/kaçak alkolden zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamındatarihleri arasındaayrı operasyonel çalışmalar neticesinde;- 260 adet cep telefonu aksesuarı- 30.800 adet kaçak makaron- 1.740 adet doldurulmuş sigara- 21 kg kaçak tütün- 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası- 2.200 lt karışımlı akaryakıt- 121 parça tarihi eser niteliğinde Sikke/Obje- 2 adet define arama dedektör cihazı2 adet çubuklu el dedektörü ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 5607 SKM-2863 SKM-5809 SKM suçları kapsamında (7) şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem yapılmıştır.Isparta halkımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.