''Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir''

İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılında ilan edilen “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” uygulamasına 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da devam edilecek. Bu kapsamda 30 Mart Salı günü yapılacak etkinler için Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fevzi Güçlü katıldı.2021 yılında “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yürütülecek olan çalışmalarda trafikte yaya önceliği farkındalığını artırmayı amaçladıklarını aktaran Vali Seymenoğlu tüm kurumların iş birliğiyle 30 Mart Salı günü il genelinde kampanyaya destek vereceklerini söyledi.Önce yaya uygulaması kapsamında il genelinde bulunan ışıksız yaya geçitlerinde kolluk kuvvetlerince uygulama yapılarak sürücülerin ve yayaların dikkati “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” çalışmasına çekilecek.