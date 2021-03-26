ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

BERAT KANDİLİ MESAJI

Berat Kandili, Allah'ın bütün kullarına rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını araladığı, yapılan ibadetlere kat be kat mükâfat verdiği ve bizlere Ramazan ayını müjdeleyen son kandil gecesidir.Bu gece; Yüce Rabbimizin nezdinde beratımıza vesile olan, O’nun affediciliğine sığınmayı öğreten, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı bağışlayıcı ve yapıcı olmayı öğreten, kin, nefret ve intikam duygularının aşıldığı, bereket ve şifa kapılarının açıldığı müstesna zaman dilimlerinden biridir.Bu vesileyle, yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olması temennisiyle birlikte bütün İslam âleminin Berat Kandil’ini kutlar, insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim.