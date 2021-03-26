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Başkan Adar E-İhracat Webinarı Zirvesinde Görüşlerini Paylaştı

Başkan Adar E-İhracat Webinarı Zirvesinde Görüşlerini Paylaştı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Başkan Adar E-İhracat Webinarı Zirvesinde Görüşlerini Paylaştı
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı ( BAGEV ) ve TRADEVALLEY işbirliğinde "İşletmenizi Büyütmek İçin Bugünün Çevrimiçi Fırsatları ve E-İhracat" konulu webinar Zirvesi gerçekleştirildi.
Söyleşiye, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruşu Başkanı ve BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruşu Başkanı ve BAGEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Keyik, Antalya İMEAK Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı ve BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çetin, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruşu Başkanı Ahmet Boztaş, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruşu Başkanı ve BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hüdavendigar Günay ile Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı ve BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Adar katıldı.
2020 yılının değerlendirilmesi, 2021 yılı ve ötesinde e-ihracat konularında yaşanabilecek sorunlar ve sıkıntılar ile B2B sanal ticaretin sunduğu çevrimiçi fırsatların etkisiyle yeni ihracat strateji konularının ele alındığı webinarda, BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri konuşmacı olarak görüşleri paylaşıldı.
Moderatörler tarafından BAGEV üyelerine bölgesel bazlı sorular yöneltilerek pandemi sürecinde yaşanan ihracat ve ticarette yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı.
Söyleşide konuşan Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı ve BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Adar, İlimizin 2020 yılı İhracat durumu ve pandemi sebebiyle ticarette yaşanan sorunları aktardı. Ticaret şekillerinde dijitalleşmeye doğru hızlı adımlar atıldığı için E-ihracat ve E-ticaretin önemine değinen Başkan Adar, 2021 yılında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerini paylaştı.

ISPARTA TİCARET BORSASI


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