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Haber: Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu İlçesinde

Haber: Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu İlçesinde
ISPARTA
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Aksu İlçemize Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi
Vali Ömer Seymenoğlu ilçe ziyaretleri kapsamında Aksu ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundu, muhtarlar toplantısı düzenledi. 
Aksu ilçe girişinde temizlik çalışması yapan Karayolları çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Seymenoğlu güzergahta karşılaştığı Jandarma personeliyle de bir süre sohbet ederek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından Aksu Kaymakamlığı’na gelen Vali Seymenoğlu burada geçtiğimiz aylarda görevine başlayan Kaymakam Esra Arıtürk’e hayırlı olsun temennilerini ileterek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman da hazır bulundu. Vali Seymenoğlu daha sonra Kaymakamlık birimlerinde incelemelerde bulundu.
Aksu ziyaretinde karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu, bakkaldan ekmek satın alan vatandaşın sorusu üzerine ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Vali Seymenoğlu “Fırın ve bakkallarda satılan ekmeklerle ilgili olarak alınan bir zam kararı yok. Bu konuda farklı fiyat uygulayanlara ilgili kurumlar gerekli yaptırımları uygulamaya başladı” dedi.
Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne geçen Vali Seymenoğlu; Burada merkez tarafından düzenlenen kurslarda ortaya çıkarılan el işi ve rölyef eserlerini inceledi, kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.
Ardından ilçede görev yapan köy ve mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Seymenoğlu’nun ilk gündem maddesi Coronavirüs salgını oldu. “Covid-19 hızı yavaşladı ama yine de dikkatli olalım. Kapalı alanlarda maske takmaya devam edelim. Aşı takvimine göre aşılarımızı yaptıralım” diyen Vali Seymenoğlu yaklaşan Ramazan ayıyla ilgili olarak ise “Ramazan ayı yaklaşıyor. Muhtarlar olarak birinci görevimiz köyümüzde, mahallemizde garip gurebaya sahip çıkmak. Hep beraber elimizden geldiğince Kaymakamlığımızla, Belediyemizle irtibata geçip ihtiyacı olan vatandaşlarımız için seferber olmamız lazım. Normalde sahip çıkılmıyor mu? Elbette sahip çıkılıyor. Ancak Ramazan ayında bunu daha fazla yapmalıyız” diye konuştu.
Gündeme dair açıklamalarına devam eden Vali Seymenoğlu “Şükürler olsun bu sene iyi kar aldık. Ancak havalar ısınmaya başladı dolayısıyla çığ ve sel olaylarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Meteorolojik değerlendirmelere göre bu ay sonu itibariyle sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece daha fazlası olacağı bildiriliyor. Çığ ve sele karşı tedbirli olmak çok önemli” dedi. Su tasarrufu ilgili de konuşan Vali Seymenoğlu “Bu sene belki sorun yaşamayacağayız, belki diğer bölgelere göre suyumuz fazla olabilir ama uzmanlara göre suyu dikkatli kullanmazsak, temiz tutmazsak kuraklık afeti yaşayabiliriz” dedi.
Açıklamalarında son olarak  “KADES uygulamasının kadınlar tarafından telefonlara indirilmesini sağlayalım. Bunu çevrenizde duyurun. Uygulamanın çok faydasını görüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında da UYUMA uygulamasını indirerek bilgi sahibi olduğunuz şüpheli durumları anında kolluk birimlerine bildirebilirsiniz” diyen Vali Seymenoğlu ardından muhtarlara söz vererek talep ve önerileri dinledi, iletilen konularla ilgili olarak çalışma yapılması talimatı verdi. 
Vali Seymenoğlu toplantının ardından Aksu ve Yenişarbademli arasında, 7 köyün geçiş güzergahındaki yol çalışmalarını yerinde inceleyerek beraberindeki İl Özel İdaresi yetkililerinden yolda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
 
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