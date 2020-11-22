Bölgemizde yaşanan depremlere ilişkin DTAM’nin (Deprem Tahmin Araştırma Merkezi) bilgilendirmesi. #Isparta bölgesinde meydana gelen mikro depremler gayet normaldir..Yıllık kaymak hızları Gelendost Fayı 2.6mm / Sarıidris Fayi 1.3mm / Mahmatlar Fayı 1.3mm olan 3 fay kolu ile çevrili olan bölgede en son 11 Nisan 2007 yıllarında Eğirdir Gölü içerisinde Gelendost Fayının uzantısı olan segmentte ardı ardına 4.9-4.6-4.3-4.3-4.2 ve 4 ten daha küçük mikro depremler meydana gelmiştir..Bölgenin tarihselliğinde ise 4 üzeri depremler Mahmatlar Fayı Sarıidris Fayı Civarında 25 Kasım 1987 ve 17 Aralık 1987 yıllarında 4.6 büyüklüklerinde iki deprem yaşanmıştır.. Bölgede bulunan fayların yıllık stres birikim miktarına ve geçmiş depremselliğine baktığımızda bu tür depremlerin 500 -1200 yıl aralığında 6.1- 6.4 değerinde depremler ürettiği tespit edilmiştir..Kısa ve özetle yaşanan 3.5 ve 3.3 ayrıca mikro boyuttaki 3 -4 deprem sonrası büyük bir deprem bekliyorum demek şu an için YANLIŞ BİR DÜŞÜNCE ve HAVADA KALIR BİR İDDAADIR..